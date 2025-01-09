Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии актера после операции

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Актер Борис Щербаков приступил к работе после операции, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его жену Татьяну Бронзову.

В свой первый рабочий день, 9 января, он уехал в Санкт-Петербург играть спектакль, в плана у артиста и новая постановка. Кроме того в январе у него должны начаться съемки, прокомментировала его жена.

Инцидент с госпитализацией случился из-за того, что Щербаков очень нервничал накануне своего 75-летнего юбилея, уверена Бронзова.

"Раньше мы планировали разные поездки на эти даты. Отвлекались, потому что у Бори появляется волнение, он смущается, когда его чествуют, поздравляют. Он тонкий и ранимый человек", – указала она.

На нервной почве, по словам жены артиста, Щербаков потерял сознание и упал, травмировав скулу. 20 дней он провел в больнице, где врачи поставили ему спицы в скулу. Шрамов у актера не осталось – операция была проведена при помощи аккуратных проколов на лице.

"Мне бы хотелось через "Комсомольскую правду" поблагодарить прекрасных врачей, лечащего доктора Наталью Николаевну. Огромная благодарность всем. Спасибо тем, кто переживал за моего мужа", – поделилась Бронзова.

Когда артист находился в больнице, ему приходили поздравления с 75-летием от Владимира Путина, Сергея Собянина и других известных лиц, заключила жена Щербакова.

О госпитализации артиста стало известно в начале декабря. После прохождения необходимых медицинских процедур он был выписан домой. В период лечения его родные неоднократно называли ложной информацию о состоянии актера, которая публиковалась в СМИ. В частности, утверждения о якобы отеке спинного мозга также опровергались.

