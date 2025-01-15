Бывшая супруга актера Ивана Краско заявила, что у него обнаружили рак

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Художница Наталия Вяль заявила, что врачи подозревают у ее бывшего супруга народного артиста РФ Ивана Краско рак кишечника, передает News.ru.

Женщина рассказала, что находится на связи с помощницей Краско, которая отмечает, что у актера продолжительное время отсутствует аппетит и он жалуется на боли. Вяль подчеркнула, что в случае подтверждения диагноза проведение операции невозможно, поскольку Краско уже 94 года.

Она отметила, что не готова будет принять участие в лечении экс-супруга, так как оно потребует больших вложений. У самой Вяль и ее мужа арт-бар с авторской музыкой и выставками художников в центре города на Петрограде, который, по ее словам, тоже надо содержать.

"Когда он стал жить у Даши, то ему стало катастрофически не хватать денег. Все потому, что Иван Иванович и Дарья начали заказывать еду, вместо того чтобы питаться домашней. Раньше, когда он жил на Фонтанке, мальчишки (сыновья Иван и Федор. – Прим. ред.) готовили для папы, они у меня приучены к этому и умеют", – обратила внимание Вяль.

Она подчеркнула, что некоторые комнаты в совместной с Краско квартире сданы, так как он больше там не живет. Однако актер не выписан с площади и по бумагам проживает именно там.

"Я искренне желаю Ивану Ивановичу здоровья, ведь он отец моих детей, но мы давно уже не семья. Мы в разводе почти 15 лет. Какое-то время мы жили как соседи в моей квартире, когда я приняла его после его разрыва с предыдущей женой, но потом я ушла, оставив сыновей с их отцом", – рассказала художница.

С бывшим супругом она виделась давно. Кроме того, Вяль даже не знает его номера телефона, а о жизни Краско она узнает от общих детей, которые всегда готовы оказать отцу помощь.

Летом прошлого года Краско был госпитализирован 13 июля, у него проявились последствия инсульта. Вечером того же дня артиста экстренно прооперировали.

На следующий день его директор Вячеслав Смородинов заявлял, что артист остается в стабильно тяжелом состоянии.

Позже сын актера сообщал, что состояние Краско стабилизировалось и его перевели из реанимации в одно из отделений центра Алмазова, находящегося в Санкт-Петербурге.