Актер Уорвик Дэвис обвинил больницу Лондона в смерти супруги

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Британский актер Уорвик Дэвис, известный по фильмам "Гарри Поттер", заявил, что больница в Лондоне виновна в смерти его супруги Саманты, а после подал на медицинское учреждение в суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Жена актера ранее перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике в медицинском учреждении Университетского колледжа Лондона. 24 марта 2024 года она скончалась в возрасте 53 лет. Позже Дэвис заявил о халатном отношении врачей, в связи с чем женщина умерла.

В публикации говорится, что в ходе расследования будет установлено, могло ли лечение заболевания позвоночника, которое супруга актера проходила в лондонской клинике, стать причиной ее смерти.

Ранее стало известно, что бывший лидер Уругвая Хосе Мухика отказался от дальнейшего лечения рака и попрощался с соотечественниками. По словам политика, его организм уже не сможет перенести ни хирургического вмешательства, ни химиотерапии.