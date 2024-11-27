Продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка за медицинскую халатность, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исковое заявление.

Как говорится в материале, адвокаты продюсера подали судебный иск против Нью-Йорка. По их словам, Вайнштейн получает ненадлежащую медицинскую помощь в антисанитарных условиях, находясь под стражей на острове Райкерс.

Отмечается, что халатное отношение проявляется в некачественном медицинском обслуживании, низкой температуре воздуха в помещении и отсутствии чистой одежды. Адвокат Вайнштейна Имран Ансари сравнил учреждение с ГУЛАГом.

"Когда я в последний раз навещал его, то обнаружил на его тюремной одежде брызги крови, возможно, от капельниц, одежду не стирали неделями. Ему даже не дали чистое нижнее белье – вряд ли это можно назвать санитарно-гигиеническими условиями для человека с тяжелыми заболеваниями", – сказал Ансари.

Еще в начале сентября Вайнштейна экстренно госпитализировали после того, как он почувствовал боли в груди. До этого он также попал в больницу в Нью-Йорке для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера был положительный результат теста на COVID-19, он заболел двусторонней пневмонией.

Позже СМИ сообщили, что у Вайнштейна диагностировали редкую форму рака – хронический миелолейкоз. Продюсера направили на лечение в тюремную больницу на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. По данным СМИ, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В апреле этого года высший суд Нью-Йорка отменил приговор Вайнштейна. Инстанция постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. В частности, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.