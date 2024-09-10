Sky News: в Британии стали досрочно освобождать заключенных из-за нехватки места

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В Великобритании более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, передает телеканал Sky News.

В материале телеканала говорится, что заключенные будут освобождены после отбывания 40% срока наказания. До этого возможность автоматически выйти на свободу досрочно имелась только по прошествии половины срока.

По данным СМИ, это не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и нацбезопасностью, а также за многие правонарушения, связанные с домашним насилием.

Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после волны антииммигрантских беспорядков. Сейчас около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. По словам главного инспектора британских тюрем Чарли Тейлора, в октябре досрочно будут освобождены еще около двух тысяч человек.

Между тем в ЮАР 49-летнего инженера приговорили к 15 годам тюрьмы за вранье в резюме. В нем мужчина указал, что является выпускником Витватерсрандского университета, прошел аспирантуру в Германии и защитил диссертацию. Однако в 2015 году мужчину уличили во лжи. Дело рассматривалось почти десять лет и завершилось обвинительным приговором.