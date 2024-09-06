В ЮАР инженера приговорили к 15 годам тюрьмы за вранье в резюме

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В ЮАР 49-летнего Дэниела Мтхимкхулу приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина обвинялся в мошенничестве за вранье в резюме. Об этом сообщает BBC News.

На протяжении пяти лет Мтхимкхулу работал главным инженером железнодорожной компании. В своем резюме мужчина указал, что является выпускником Витватерсрандского университета, после окончания которого прошел аспирантуру в Германии и защитил диссертацию. Также он утверждал, что у него есть несколько дипломов, связанных с его специальностью.

В 2015 году Мтхимкхулу уличили во лжи. Следствию удалось выяснить, что у инженера нет высшего образования или ученых степеней, а учился он лишь в средней школе. Мужчина был арестован. Его дело рассматривалось почти десять лет и завершилось обвинительным приговором.

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