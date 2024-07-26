Харви Вайнштейн госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией

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Кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его представителя и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.

Продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких, а также других патологий.

"Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией", – уточнил Ротфельд.

В апреле Вайнштейна госпитализировали в рамках медобследований после его прибытия в Нью-Йорк. У кинопродюсера зафиксировали проблемы со здоровьем.

Ранее Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор Вайнштейну к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и принуждение к сексу. Инстанция, рассмотрев апелляцию продюсера, постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. Будет назначено новое судебное разбирательство.

Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. В The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что он в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

Сам Вайнштейн вину отрицал, однако в 2020 году суд штата Нью-Йорк приговорил его к 23 годам тюремного заключения.