Актриса Джулия Ормонд подала иск против Вайнштейна и Disney

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Актриса из Великобритании Джулия Ормонд подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против американского продюсера Харви Вайнштейна за сексуальное насилие и избиение. Также она обвиняет компанию Disney и агентство талантов

Creative Artist Agency (CAA) в халатности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ормонд, которую знают по главной роли в фильме "Сабрина" (Sabrina, 1995), утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда они встретились за деловым ужином в Нью-Йорке в декабре 1995 года. В иске написано, что он регулярно переводил тему разговора и настаивал на продолжении беседы в квартире, предоставленной актрисе работодателем. Ормонд, будучи в состоянии алкогольного опьянения, согласилась, потому что не могла самостоятельно открыть дверь жилища. Актриса сказала, что Вайнштейн склонил ее к действиям сексуального характера, хотя она ему многократно отказывала.

Еще один ответчик, согласно иску, – агентство CAA, которое актриса обвиняет в халатности. Ормонд также обвинила Disney и принадлежащую ей с 1993 года компанию Miramax в небрежном надзоре и удержании.

Как указано в иске, сексуального насилия в отношении Ормонд можно было избежать, если бы Miramax или Disney должным образом следили за продюсером и не сотрудничали с ним, зная, что он представлял опасность для женщин, с которыми работал.

Агенты Ормонд, которым она рассказала об инциденте, действовали в защиту Вайнштейна, а не в ее интересах. Актриса требует выплаты, сумма которой не называется, за причиненный ущерб, в том числе за потерянный заработок и доходы, "душевную боль, страдания и тяжелое эмоциональное потрясение".

Она считает, что ее карьера "серьезно пострадала", потому что агентство в ней не заинтересовано.

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс опровергла сообщения об интимной связи с Вайнштейном. По ее словам, эти слухи чуть не стоили ей карьеры.

Актриса рассказала, что считает эти новости самыми странными из тех, что когда-либо слышала. Также она выразила удивление тому, что люди могли предположить возможную интимную связь между ними.

Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения