Лоуренс опровергла слухи об интимной связи с Вайнштейном

15:49
Фото: ТАСС/Invision/Evan Agostini
Актриса Дженнифер Лоуренс опровергла сообщения об интимной связи с режиссером Харви Вайнштейном. По ее словам, эти слухи чуть не стоили ей карьеры.
"Это едва не испортило мне карьеру, потому что многие были уверены, что я просто отмалчиваюсь, защищая его", – рассказала Лоуренс в интервью Vogue.
Актриса рассказала, что считает эти слухи самыми странными из тех, что когда-либо слышала. Также она выразила удивление тому, что люди могли предположить возможную интимную связь между ними.
11 марта 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти.
В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.
"Историс": Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: