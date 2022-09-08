Лоуренс опровергла слухи об интимной связи с Вайнштейном

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Актриса Дженнифер Лоуренс опровергла сообщения об интимной связи с режиссером Харви Вайнштейном. По ее словам, эти слухи чуть не стоили ей карьеры.

"Это едва не испортило мне карьеру, потому что многие были уверены, что я просто отмалчиваюсь, защищая его", – рассказала Лоуренс в интервью Vogue.

Актриса рассказала, что считает эти слухи самыми странными из тех, что когда-либо слышала. Также она выразила удивление тому, что люди могли предположить возможную интимную связь между ними.

11 марта 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.

