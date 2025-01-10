В США умер советский писатель Мухтар Магауин

Фото: magauin.com

Казахстанский и советский писатель Мухтар Магауин умер в США в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил сын Едиге на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Магауин умер в своем доме в штате Мэриленд в окружении семьи 9 января, уточнил сын писателя.

Магауин также был поэтом и литературным критиком, автором романа о первых связях между казахским и русским народами. Он родился 2 февраля 1940 года и стал одним из самых известных авторов в истории казахской литературы. Его произведения охватывают разные жанры: прозу, поэзию и эссе.

Писатель посвящал произведения истории и культуре казахского народа, а также его связям с другими народами. Одним из самых известных его романов является "Звезда".

Магауин был активным общественным деятелем, высказывал свое мнение о том, как должна развиваться казахская литература и язык. Его произведения нередко переводили на разные языки, что помогло им стать известными за пределами Казахстана.