Директор Ивана Краско сообщил, что актер остается в стабильно тяжелом состоянии

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Народный артист России Иван Краско, который ранее перенес операцию из-за последствий инсульта, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его директора Вячеслава Смородинова.

Он уточнил, что актер остается в реанимации, температура у него была 36,6. Сын Краско Федор также сказал агентству, что состояние отца не ухудшается, но его вряд ли сегодня переведут из реанимационного отделения.

О госпитализации Краско стало известно 13 июля. По словам Смородинова, актер находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Вечером в четверг, 13 июля, Краско экстренно прооперировали. Помощница артиста Дарья Пашкова отмечала, что тот находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции.

Актер Иван Краско попал в больницу с инсультом