Директор Ивана Краско подтвердил, что актера положили в реанимацию

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Народного артиста России Ивана Краско положили в реанимацию в Петербурге из-за последствий инсульта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

По его словам, в момент, когда 92-летнему Краско стало плохо, он пребывал на даче. Смородинов рассказал, что актер не мог встать с кровати.

"Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем", – сказал Смородинов.

Актера госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Смородинов поделился, что сам ждет дальнейших новостей о состоянии Краско.

Информация о том, что Народный артист России был экстренно доставлен в реанимацию, поступила в четверг, 13 июля. СМИ также сообщали, что у артиста проявились последствия инсульта.



Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт