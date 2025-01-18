Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о проблемах с памятью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев, госпитализированный ранее с переломом ноги, опроверг сообщения о проблемах с памятью.

До этого некоторые телеграм-каналы сообщали, что у Николаева начались проблемы с памятью, из-за чего он стал забывать своих родных и даже свое имя.

"Это дезинформация. Конечно, это все чушь и неправда. Я хорошо себя чувствую. И, тем более, с памятью у меня проблем нет", – цитирует артиста Агентство "Москва".

В ноябре прошлого года Николаев попал в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие. Позже сам Николаев рассказывал, что чувствует себя гораздо лучше. Его выписали домой с хорошим самочувствием.