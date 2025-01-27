Худрук театра Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован

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Художественного руководителя Государственного академического театра имени Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали из-за проблем с давлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Алексея Черепнева.



"Положили его на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в театре!" – сказал Черепнев.

Ранее актера Евгения Косырева доставили в больницу прямо из Театра имени Вахтангова. Его госпитализировали перед спектаклем "Утиная охота" из-за плохого самочувствия. В результате представление состоялось без участия Косырева.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отмечал, что Косырева заменили другим артистом в ближайших постановках. Также, по его словам, актер чувствует себя нормально, однако его еще не выписали, и он продолжает проходить лечение, находясь в медицинском учреждении.