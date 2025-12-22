Жена Бари Алибасова опровергла новости об ухудшении здоровья продюсера

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Евгений Малютин

Жена артиста Бари Алибасова Елена Калинина в беседе с "Газетой.ру" опровергла информацию об ухудшении здоровья продюсера.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Алибасову запретили употреблять алкоголь на Новый год. По данным журналистов, у музыканта обострились проблемы с желудком из-за отравления очистителем, который тот перепутал с йогуртом и выпил 6 лет назад. Утверждалось, что артист начал жаловаться на сильные боли в животе.

Уже несколько лет Алибасов живет с язвой, однако боли якобы усиливаются при приеме пищи, кроме того, его мучает изжога. Медики запретили ему употреблять спиртное и назначили диету. Утверждалось, что в противном случае у него может открыться желудочное кровотечение.

"Опять Mash? Да что ж такое. Они периодически не дают нам покоя. Придумали бы уже что-то поинтереснее, а то опять проблемы со здоровьем. Больше мозгов не хватает, только на это", – прокомментировала Калинина.

Она подчеркнула, что информация не соответствует действительности, и добавила, что они с мужем хорошо себя чувствуют. Семья готовит подарки, рассылает пряники знакомым, а также занимается музыкой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алибасов срочно обратился к медикам из-за возникших проблем с сердцем. Журналисты писали, что беспокоит боль в груди, которая отдается в челюсть, плечо и руку.

Продюсер отказался комментировать данную информацию, а его супруга заявила, что с ним все в порядке. По ее словам, единственная проблема артиста – недостаток времени на все рабочие проекты.

