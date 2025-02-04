Экс-помощник Бари Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником у продюсера

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У продюсера Бари Алибасова есть проблемы с позвоночником, из-за чего он не может сидеть прямо, сообщает News.ru со ссылкой на экс-помощника продюсера Андрея Назарова.

"У него спинка кресла повернута на 45 градусов, он все время сидит как бы полулежа. Он же года два назад ломал ногу, и у него был поврежден позвоночник", – объяснил он.

Из-за этого Алибасов не соглашается на перелеты или поездки в автомобиле, которые занимают больше часа, отметил Назаров. По его словам, продюсер стал хуже себя чувствовать после инсульта. В рамках реабилитации Алибасов ходит по беговой дорожке и выходит на прогулки вокруг дома.

Кроме того, Алибасов почти не употребляет спиртное. Назаров уточнил, что продюсер позволяет себе выпить только по случаю праздников.

"Единственное: он очень долго не курил, а теперь иногда покуривает", – добавил бывший помощник.

Алибасова госпитализировали 25 февраля 2024 года. Соответствующие сведения подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов.

В марте Алибасов вернулся домой из больницы. Тогда он сообщил, что анализы у него все хорошие. Позже СМИ написали, что ему якобы грозят деменция и повторный инсульт в связи с диагнозом "церебральный атеросклероз".

