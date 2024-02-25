Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление участника группы Владимира Политова.

"Насколько я знаю от жены, он сейчас в реанимации", – сказал Политов.

Ранее сын Бари Алибасова сообщил, что продюсер находится в больнице. Он не поделился подробностями и диагнозом отца.

В ноябре 2023 года Алибасов перенес операцию на позвоночнике, проблемы с которым начались после того, как продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб.

После этого в сети появились слухи, что у продюсера есть опухоль, однако он опроверг эту информацию.