Продюсер Бари Алибасов опроверг проведение операции по удалению опухоли

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Музыкальный продюсер Бари Алибасов опроверг информацию о госпитализации и проведении операции по удалению опухоли. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный – постоянно обо мне (неправду. – Прим. ред.) пишут", – подчеркнул артист, отметив, что чаще все же пишут что-то "чистое и светлое".

Алибасов уточнил, что находится дома и прекрасно себя чувствует, ест лапшу и пьет чай. Он добавил, что проводит время с женой и собакой.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что у мужчины обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе. Медики убедились, что она доброкачественная, но решили ее удалить и исключить риски.

До этого Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Как утверждает сын продюсера, у отца появились проблемы с позвоночником после инцидента с выпитым в 2019 году средством для прочистки труб. Тогда у артиста наблюдались проблемы с памятью, после чего он выпал с третьего этажа и повредил спину.

В начале июня 2019 года Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он прошел лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторые СМИ посчитали, что отравление является инсценировкой ради пиара.

При этом суд в Москве отказал в удовлетворении иска продюсера на 100 миллионов рублей к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот". По мнению адвоката артиста, изготовители "Крота" нарушили требования ГОСТа на упаковку и маркировку. Очень мелкий шрифт и цветовые сочетания делают бутылку слишком похожей на лимонад.

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