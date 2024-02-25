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25 февраля, 17:14

Шоу-бизнес

Продюсер группы На-На Бари Алибасов находится в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Продюсер группы На-На Бари Алибасов находится в больнице. Об это РИА Новости сообщил его сын.

Он уточнил, что пока не знает подробностей о состоянии отца. Кроме того, ему неизвестно, какой диагноз ему поставили.

Ранее народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы. Она дома и чувствует себя нормально, заявил директор Театра имени Моссовета Алексей Черепнев.

Талызина была госпитализирована 22 января из-за бронхита.

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