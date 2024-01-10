Народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ольга Яковлева госпитализирована в Москве. Об этом со ссылкой на нее пишет ТАСС.

Яковлева положительно ответила на вопрос агентства, остается ли она еще в больнице. Женщина поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Говоря о своем самочувствии, она подчеркнула, что "пока неизвестно". Кроме того, врачи пока не называют сроков выписки, добавила артистка.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Его доставили в больницу 6 ноября. Артиста забрали на скорой помощи после потери сознания. На следующий день 88-летнего Соломина перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме. В конце ноября Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В декабре его самочувствие улучшилось, но выписка из больницы на тот момент не планировалась.

Уже 9 января артиста выписали из больницы. Отмечалось, что он уже "рвется в театр".

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