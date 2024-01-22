Актрису Талызину госпитализировали с бронхиолитом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Валентина Талызина попала в больницу с бронхитом перед днем рождения – 22 января ей исполнилось 89 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова артистки.

"Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую", – сказала актриса.

Вместе с тем Талызина поблагодарила за звонок и беспокойство, однако не стала озвучивать прогнозы медиков.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву. Женщина положительно ответила на вопрос, остается ли она еще в больнице. Она поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, она указала, что "пока неизвестно". Врачи не назвали точные сроки выписки, уточнила Яковлева.

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