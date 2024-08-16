Бари Алибасов сообщил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Музыкант и композитор Бари Алибасов чувствует себя хорошо. Об этом он заявил RT, комментируя сообщения СМИ о том, что ему якобы грозят деменция и повторный инсульт.

"Вообще, я умер, меня больше нет. Я бы даже сказал, сдох, чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают. Не знаю, я нормально, хорошо себя чувствую", – сказал он.

Продюсер предположил, что журналисты придумывают такие басни, чтобы как-то обратить на себя внимание.

Алибасова госпитализировали 25 февраля. Соответствующие сведения подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов.

В марте Алибасов вернулся домой из больницы. Тогда он сообщил, что анализы у него все хорошие. Позже СМИ сообщили, что ему якобы грозят деменция и повторный инсульт в связи с диагнозом "церебральный атеросклероз".

