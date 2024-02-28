Сын Бари Алибасова рассказал, когда его отца выпишут из реанимации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российского музыканта и композитора Бари Алибасова в ближайшие два дня выпишут из реанимации и отпустят домой, у него выявили неподтвержденный инсульт. Об этом сообщает RT со ссылкой на сына продюсера.

"Это означает, что инсульт мог бахнуть, но мы его своевременно отправили в больницу. Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнает, что полквартиры оформлено не на него", – сказал он.

Сын артиста добавил, что сейчас состояние отца улучшилось, никаких проблем с речью и признаков парализации у него нет. По словам собеседника издания, Алибасов всех узнает и способен говорить.

О госпитализации музыканта стало известно 25 февраля, это подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов. В этот же день сын Алибасова рассказал, что продюсер находится в больнице.

Накануне жена артиста Елена сообщила, что ее супруг поехал в больницу из-за повышенного давления. Она уточнила, что музыкант уверял ее в своем хорошем состоянии. Он абсолютно здоров, добавила женщина.