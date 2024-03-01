01 марта, 12:41Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Продюсер Бари Алибасов вернулся домой из больницы после госпитализации. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам музыканта, ему необходимо было съездить в больницу для того, чтобы сдать анализы. Сейчас, как он утверждает, чувствует себя хорошо.
"Слышал, что вы меня похоронили. Чувствую себя точно так же, как и неделю назад, и год назад, и пять лет назад. Анализы все хорошие, все прекрасные", – добавил продюсер.
При этом телеканал "360" сообщает со ссылкой на супругу Елену, что в скором времени Алибасов продолжит работу, так как у музыканта график расписан еще с начала марта. Так, его ожидают на съемке в художественном фильме.
"Уже пищит: "Забери у меня телефон". Говорит: "Я уже устал опровергать, что я не труп", – добавила женщина.
Кроме того, Елена заявила, что врачи порекомендовали Алибасову пить витамины, но он уже с начала весны начал пить необходимые добавки.
О госпитализации Алибасова появилась информация еще 25 февраля. Соответствующие сведения подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов. В этот же день сын музыканта сообщил, что его отец находится в больнице.
Бари Алибасов рассказал о своем самочувствии
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