Бари Алибасова выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсер Бари Алибасов вернулся домой из больницы после госпитализации. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам музыканта, ему необходимо было съездить в больницу для того, чтобы сдать анализы. Сейчас, как он утверждает, чувствует себя хорошо.

"Слышал, что вы меня похоронили. Чувствую себя точно так же, как и неделю назад, и год назад, и пять лет назад. Анализы все хорошие, все прекрасные", – добавил продюсер.

При этом телеканал "360" сообщает со ссылкой на супругу Елену, что в скором времени Алибасов продолжит работу, так как у музыканта график расписан еще с начала марта. Так, его ожидают на съемке в художественном фильме.

"Уже пищит: "Забери у меня телефон". Говорит: "Я уже устал опровергать, что я не труп", – добавила женщина.

Кроме того, Елена заявила, что врачи порекомендовали Алибасову пить витамины, но он уже с начала весны начал пить необходимые добавки.

О госпитализации Алибасова появилась информация еще 25 февраля. Соответствующие сведения подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов. В этот же день сын музыканта сообщил, что его отец находится в больнице.



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