Экс-солист "На-На" Юрин: Алибасов использовал двойников на концертах

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский музыкант, продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алибасов нанимал двойников – участников коллектива ради большего заработка на концертах. Об этом рассказал первый солист группы Валерий Юрин (музыкант ушел из группы в 1992 году, а его место занял Владимир Асимов), сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам музыканта, сначала параллельно было "как бы две группы "На-На". Алибасов отправлял Юрина на гастроли с одним составом, а экс-солиста "На-На" Владимира Левкина – с другим, чтобы "заработать больше денег".

Юрин отметил, что слушатели были недовольны выступлениями двойников солистов группы, из-за чего коллектив часто попадал в скандалы.

"Мы были на тот момент два узнаваемых солиста. Мне зрители на концертах кричали: "Где Левкин?" А Левкину: "Где Юрин?" <...> Поэтому для состава с Левкиным Алибасов нашел похожего на меня парня. Это потом уже Володя Асимов стал солистом вместе с (Владимиром. – Прим. ред.) Политовым и (Вячеслав. – Прим. ред.) Жеребкиным", – добавил бывший солист "На-На".

В свою очередь, музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что Алибасов мог действовать по схеме своего коллеги Андрея Разина и использовать второй состав "На-На", передает News.ru.

По его словам, это могло происходить в начале творческого пути группы, когда еще не все знали солистов в лицо. Рудченко подчеркнул, что в коллективе проще использовать несколько составов, в отличие от сольных исполнителей.

Ранее сообщалось, что Алибасова выписали из больницы после госпитализации. Он утверждал, что чувствовал себя хорошо.

О госпитализации музыканта стало известно 25 февраля. Соответствующую информацию подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов. В этот же день сын Алибасова сообщил, что его отец находится в больнице.