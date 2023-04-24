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Культура

"Тайны нашей эстрады": секрет успеха группы "На-На"

"Тайны нашей эстрады": секрет успеха группы "На-На"

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При всем многообразии музыкальных жанров, на советской эстраде никогда не было настоящего шоу. Все изменилось, когда продюсер Бари Алибасов создал группу "На-На", которая сразу после своего первого выступления стала одним из самых популярных музыкальных коллективов страны.

В чем секрет стремительного успеха группы "На-На"? Какую роль в ее популярности сыграл эпатаж? И кто придумал звучное название коллектива Бари Алибасова?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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