11:33Культура
Netlfix закроет сервис доставки DVD-дисков
Фото: 123RF/bazru
Стриминговый сервис Netflix прекратит доставку DVD-дисков после 25 лет работы, сообщили на сайте компании.
Сервис закроется в сентябре этого года. Именно с него Netflix начинал бизнес в 1998 году.
"Мы всегда стремились обеспечить лучшее обслуживание для наших клиентов. Однако из-за сокращения бизнеса выполнить эту задачу становится все труднее", — рассказали в компании.
Общее количество доставленных Netflix DVD-дисков превышает 5,2 миллиарда копий. Подписку на сервис приобрели свыше 40 миллионов человек. На момент запуска бизнеса у компании было всего 925 дисков.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил скачивать контент Netflix с пиратских ресурсов из-за ухода компании с российского рынка.
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