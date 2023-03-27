"На благие дела": можно ли направлять выплаты с западных фильмов на поддержку СВО

В Госдуме предложили обязать кинотеатры перечислять деньги с проката западных фильмов не правообладателям, а на нужды СВО. Отмечается, что подобное кино и так ушло из России. Нововведение же позволит "западными санкциями" поддержать спецоперацию. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли его принять.



"Давным-давно пора"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать кинотеатры в России перечислять выплаты с проката западных фильмов в фонд поддержки участников СВО. По его мнению, подобным образом следовало поступить уже давно, с учетом того что такие ленты обходят российский рынок.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО.

Хамзаев уверен, что эта инициатива может принести двойную пользу. С одной стороны, кинотеатры повысят число показываемых ими лент, а с другой – государство продемонстрирует "вектор" как регулятор. "В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями", – подчеркнул парламентарий.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев порекомендовал скачивать на пиратских ресурсах ставшие официально недоступными в РФ западные фильмы и музыку. Он пояснил, что ранее отрицательно относился к подобным вещам. Но сейчас рассматривает такой подход по принципу "что хотели, то и получили".

"Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" – отметил Медведев.



Придется менять законодательство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков прокомментировал Москве 24 инициативу Хамзаева. С эмоциональной точки зрения предложение депутата вполне обосновано, считает эксперт. Особенно если учесть "враждебные действия" крупных западных студий по отношению к российским зрителям и бизнесу, уточнил он.

Однако для реализации идеи потребуется менять законодательство в России, подчеркнул член совета Ассоциации владельцев кинотеатров.





Сергей Пирожков член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Чтобы реализовать эту идею, во-первых, придется разрешить кинотеатрам публично показывать фильмы, не имеющие правообладателей на территории РФ и чьи правообладатели находятся в юрисдикциях недружественных государств. Сейчас такие показы нелегальны. Во-вторых, в законе придется прописать обязанность кинотеатров отчислять плату с проката картины в определенном размере в специальный фонд.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который ранее внес в нижнюю палату парламента законопроект о принудительной лицензии авторских прав на ставшие недоступными в РФ кино, книги и прочий контент, положительно оценил инициативу Хамзаева. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"По сути, мой законопроект оформляет в юридическую плоскость это предложение. Появятся правовые основания, чтобы выплаты с проката зарубежных картин аккумулировать на специальном счете. А дальше их можно направлять на различные благие дела, например на помощь гражданскому населению или поддержку мобилизованных в зоне СВО", – говорит Кузнецов.

После того как Россия начала СВО в конце февраля 2022 года, крупнейшие студии Голливуда вроде Universal Pictures и Paramount приостановили прокат своих лент в стране. Также на стоп всю свою деятельность в РФ поставил американский звукозаписывающий концерн Warner Music.

