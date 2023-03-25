Медведев призвал скачивать пиратские западные фильмы и музыку, "отключенные" для РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал скачивать пиратские западные фильмы и музыку, "отключенные" для России. Об этом сообщает ТАСС.

"Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", – заявил Медведев.

По словам политика, если платные онлайн-сервисы покинули Россию, тогда пользователи могут скачивать фильмы и музыку бесплатно. Он сказал, что и сам бы распространял все это по Сети, чтобы нанести им серьезный урон.

"Максимальный урон, чтобы они обанкротились", – сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев допустил, что принятие правил об использовании интеллектуальной собственности Запада без лицензии будет ответом на антироссийские санкции.

Он подчеркнул, что места ушедших из РФ компаний оперативно заняли отечественные производители. Значительно облегчил ситуацию и параллельный импорт, который позволил получать зарубежные товары.



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