Медведев допустил легализацию пиратской продукции Запада как ответ на санкции

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что принятие правил об использовании интеллектуальной собственности Запада без лицензии будет ответом на антироссийские санкции. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, санкционные меры, которые были введены против России, "с треском провалились". Медведев подчеркнул, что места ушедших из РФ компаний оперативно заняли отечественные производители. Значительно облегчил ситуацию и параллельный импорт, который позволил получать зарубежные товары.

Кроме того, в этом году ожидается рост российской экономики, отметил он.

"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", – говорится в его публикации.

Медведев также поблагодарил тех, кто создает программы, позволяющие обойти ограничения Запада на использование его интеллектуальной собственности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз все чаще испытывает трудности в вопросе принятия санкций против России. По его словам, каждая дискуссия по ограничительным мерам намного сложнее, чем предыдущая.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проинформировала о планах ЕС ввести новый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на исключение обхода уже существующих ограничений.

Как уточнила фон дер Ляйен, санкциями ЕС намерен привести российскую экономику к рецессии. Евросоюз также планирует продолжать поддерживать Украину.

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!