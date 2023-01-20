Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций

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Евросоюз все чаще испытывает трудности в вопросе принятия санкций против России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", – цитирует его Bloomberg.

При этом, несмотря на возникающие сложности, ЕС продолжит рассматривать новые ограничительные меры в отношении России.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проинформировала о планах ЕС ввести новый пакет санкций в отношении России. Перечень ограничительных мер будет направлен на исключение обхода уже существующих.

Как уточнила фон дер Ляйен, санкциями ЕС намерен привести российскую экономику к рецессии. Евросоюз также планирует продолжать поддерживать Украину и вводить ограничительные меры против РФ.

В случае принятия нового пакета санкций в отношении России он станет десятым, разработанным Евросоюзом с начала специальной военной операции на Украине.



ЕС ввел новые санкции против российских политиков, военных и артистов

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