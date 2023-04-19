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Культура

"Звезды советского экрана": лучшие советские мюзиклы

"Звезды советского экрана": лучшие советские мюзиклы

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"Мюзикл – это звучит гордо! И, как правило, громко!" – с этой фразы в мае 1975 года журнал "Советский экран" решил начать свой разговор с читателями об одном из самых зрелищных жанров отечественного кино. Музыка, пение и танец – здесь это уже не "вставные номера", а само действие.

Кому на самом деле принадлежит идея знаменитой драки из фильма "Веселые ребята"? Какое прозвище приклеилось к мужу Любови Орловой? Почему люди плакали на съемках комедии "Свинарка и пастух"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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