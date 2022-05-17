Продюсеры фильма, на съемках которого погиб оператор, начали съемки новой картины

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Алек Болдуин и Анджул Нигам, продюсеры фильма "Ржавчина", на съемках которого погибла оператор Галина Хатчинс, приступили к работе над новой кинокартиной. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Речь идет о психологическом триллере "Ложное пробуждение". После завершения съемок его планируется представить на Каннском кинофестивале.

"Очевидно, что "Ржавчина" – это ужасная трагедия. Мы надеемся, что расследование скоро завершится и даст понять, что произошло на самом деле", – заявил Нигам, выразив надежду на то, что новый проект получит поддержку, несмотря на случившееся.

В октябре прошлого года на съемках картины "Ржавчина" в Нью-Мексико актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Позже помощник режиссера, передавший пистолет Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках. По его словам, он не удостоверился, что специалист по оружию проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.

