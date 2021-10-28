Помощник режиссера признал нарушения на съемках фильма Болдуина

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Помощник режиссера фильма "Ржавчина" Дэйв Холлс, передавший револьвер Алеку Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках. Об этом сообщает People.

"Я проверяю ствол на предмет помех, в большинстве случаев боевого огня нет", – сказал Холлс.

Он пояснил, что по правилам безопасности специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид должна открывать и вращать барабан реквизитных револьверов, чтобы удостоверить помощника режиссера в безопасности оружия.

По словам Холлса, в день трагедии Гутьеррес-Рид показала ему заряженный револьвер, в барабане которого находились три патрона. Крутила ли она барабан, Холлс не помнит.

По информации издания, после убийства оператора Галины Хатчинкс в барабане револьвера Болдуина обнаружили четыре пустых гильзы и один нестреляный патрон.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла оператор картины Галина Хатчинкс, ранение получил режиссер Джоэл Соуса.

В отношении Болдуина пока не выдвинули обвинения. Однако прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс отметила, что это может произойти позже.

