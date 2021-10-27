На съемочной площадке фильма "Ржавчина", где погибла оператор, нашли боевые патроны

20:22
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Правоохранительные органы США нашли боевые патроны на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где ранее погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", – заявил шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса.
О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла оператор картины Галина Хатчинкс, ранение получил режиссер Джоэл Соуса.
В отношении Болдуина пока не выдвинули обвинения. Однако прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс отметила, что это может произойти позже. Мендоса, в свою очередь, подтвердил, что в ходе расследования было установлено – из оружия стрелял именно актер.
Шериф добавил, что правоохранители рассчитывали найти видеозапись момента происшествия, учитывая, что на площадке находилось съемочное оборудование, но сделать этого не удалось, так как запись в тот момент не велась.
На съемочной площадке фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны
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