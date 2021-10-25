Режиссер "Ржавчины" рассказал, куда целился Болдуин

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Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуса рассказал, что в момент выстрела актер Алек Болдуин навел оружие в объектив камеры, репетируя сцену. Об этом сообщает News.ru.

Режиссер рассказал, что вместе с погибшей Галиной Хатчинс выбирал ракурс для съемок эпизода. Однако после выстраивания камеры выяснилось, что в объектив попадает тень. Из-за этого пришлось поменять положение аппаратуры.

Соуса также отметил, что не помнит отчетливо момент выстрела. По словам режиссера, ему запомнились громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая на пол Хатчинс.

При этом Соуса подчеркнул, что Болдуин всегда был аккуратен с оружием. Он отметил, что актер всегда перепроверял наличие рядом детей и безопасность оружия.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соуса: он был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений.

