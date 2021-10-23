Алек Болдуин простился с Галиной Хатчинс, случайно застреленной им на съемках фильма

Фото: instagram.com/halynahutchins

Американский актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина", сообщает газета New York Post.

По данным издания, на церемонии в Санта-Фе помимо актера присутствовали муж и сын погибшей. Также там находились психотерапевты, специализирующиеся на помощи при утрате близкого человека.

Открытая церемония состоится в субботу, 23 октября, вечером по местному времени. Организацией прощания с Галиной Хатчинс занимается международная гильдия работников киноиндустрии. Она также собирает пожертвования для семьи погибшей.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений.

