Юрист рассказал, грозит ли Алеку Болдуину высшая мера наказания

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Голливудский актера Алек Болдуин может избежать ответственности за случайное убийство. Об этом рассказал председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", доктор юридических наук Игорь Трунов, передает "Газета.ру".

"Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания", – отметил юрист.

Он добавил, что следствию необходимо изучить все обстоятельства трагедии.

Трунов подчеркнул, что сейчас все подозреваемые желают уйти от ответственности. Юрист отметил, что в произошедшей трагедии нельзя исключать и политический мотив, поскольку Болдуин часто делал пародии на бывшего президента США Дональда Трампа.

"Он делал это довольно успешно. Алек Болдуин – политическая фигура, которая сыграла значительную роль в выборах президента США. Самый большой вопрос – это не то, застрелил ли он по халатности и что ему за это будет, а то, была ли в произошедшем политическая составляющая", – пояснил юрист.

По данным суда, помощник режиссера, передавший Болдуину оружие, сказал актеру, что пистолет заряжен холостыми патронами.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений.

