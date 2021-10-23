Родители Галины Хатчинс, случайно застреленной на съемках, требуют наказать виновных

Фото: instagram.com/halynahutchins

Родители кинооператора Галины Хатчинс, случайно застреленной актером Алеком Болдуином во время съемок фильма, требуют наказать виновных в ее смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ольга и Анатолий Андрусевич живут на Украине. Узнав о смерти дочери, они попытались сразу же отправиться в США, однако у женщины возникли трудности с документами.

Друг погибшей Галины Хатчинс рассказал изданию Sun, что ее семья хочет наказать виновных.

"Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить", – пояснил он.

По данным источника издания, киностудия опасается, что родители Хатчинс подадут в суд.

В свою очередь сестра Хатчинс Светлана Андрусевич рассказала, что родители сейчас находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, поскольку произошедшее стало большим горем для семьи.

Галина Хатчинс переехала в США более 10 лет назад. Она часто работала продюсером документальных фильмов BBC. В Калифорнии у Галины остались муж Мэтью Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.

