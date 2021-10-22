Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма в США

19:15
Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Алек Болдуин прокомментировал трагедию, произошедшую во время съемок фильма в США.
"Я поддерживаю контакт с мужем Галины (погибшей в результате инцидента. – Прим. ред.), предлагаю ему и другим членам семьи свою поддержку. Мое сердце разбито", – написал он в Twitter.
Болдуин также заявил, что скорбит вместе с родными и всеми, кто знал погибшую.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом", – добавил он.
Актер подчеркнул, что полностью сотрудничает с полицией.
О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.
В отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.
Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма
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