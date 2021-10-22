В Голливуде рассказали о Галине Хатчинс, застреленной на съемках фильма в США

Фото: instagram.com/halynahutchins

Кинооператора Галину Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, знал весь Голливуд, рассказал "Газете.ру" продюсер, режиссер Алексей Федосов, работающий в Голливуде и лично знавший погибшую.

Он рассказал, что начал работать с ней 5 лет назад. Тогда Федосова позвали вторым режиссером в кино, а она была оператором-постановщиком картины.

Режиссер признал, что при первой совместной работе с Галиной Хатчинс он был довольно придирчив и всегда старался ускорить процесс.

"Но она очень медленно выбирала, ставила кадры и делала все очень красиво. Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке. Что бы ни происходило, она всегда улыбалась", – поделился продюсер.

Федосов уверен, что Хатчинс все очень любили за открытость, улыбчивость и профессионализм. Коллеги часто собирались на разных мероприятиях. По его словам, они нередко виделись на мероприятиях, которые проводили в Гильдии операторов Америки. Он отметил, что иногда и сама Хатчинс помогала организовывать выставку.

Федосов подчеркнул, что Галину ждало большое будущее, но трагедия на съемках разом все перечеркнула.

"У нее карьера шла вверх, у нее должно было быть блестящее будущее. Галина была крутым оператором, могла стать известной на весь мир. Очень редко, когда женщина – оператор в кино", – рассказал продюсер.

По его мнению, все, что произошло, – немыслимо, потому что перед тем, как оружие попало к актеру, оно должно было пройти миллион проверок. Кроме того, зная отношение Хатчинс к работе, "все должно было быть более чем безопасно", уверен Федосов.

"В Голливуде очень много русскоязычных. Мне кажется, любой русскоязычный киношник в Калифорнии знал ее. Соцсети разрываются, все скорбят", – сказал продюсер.

Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.

Известно, что в отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.

