В Голливуде рассказали о Галине Хатчинс, застреленной на съемках фильма в США

17:02
Фото: instagram.com/halynahutchins
Кинооператора Галину Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, знал весь Голливуд, рассказал "Газете.ру" продюсер, режиссер Алексей Федосов, работающий в Голливуде и лично знавший погибшую.
Он рассказал, что начал работать с ней 5 лет назад. Тогда Федосова позвали вторым режиссером в кино, а она была оператором-постановщиком картины.
Режиссер признал, что при первой совместной работе с Галиной Хатчинс он был довольно придирчив и всегда старался ускорить процесс.
"Но она очень медленно выбирала, ставила кадры и делала все очень красиво. Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке. Что бы ни происходило, она всегда улыбалась", – поделился продюсер.
Федосов уверен, что Хатчинс все очень любили за открытость, улыбчивость и профессионализм. Коллеги часто собирались на разных мероприятиях. По его словам, они нередко виделись на мероприятиях, которые проводили в Гильдии операторов Америки. Он отметил, что иногда и сама Хатчинс помогала организовывать выставку.
Федосов подчеркнул, что Галину ждало большое будущее, но трагедия на съемках разом все перечеркнула.
"У нее карьера шла вверх, у нее должно было быть блестящее будущее. Галина была крутым оператором, могла стать известной на весь мир. Очень редко, когда женщина – оператор в кино", – рассказал продюсер.
По его мнению, все, что произошло, – немыслимо, потому что перед тем, как оружие попало к актеру, оно должно было пройти миллион проверок. Кроме того, зная отношение Хатчинс к работе, "все должно было быть более чем безопасно", уверен Федосов.
"В Голливуде очень много русскоязычных. Мне кажется, любой русскоязычный киношник в Калифорнии знал ее. Соцсети разрываются, все скорбят", – сказал продюсер.
Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.
Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.
Известно, что в отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.
Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: