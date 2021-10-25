Отец убитого оператора не винит Болдуина в смерти дочери

13:11
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Отец убитой Галины Хатчинс, случайно застреленной во время съемок фильма, не винит в произошедшем актера Алека Болдуина, сообщает радио "Комсомольская правда".
По мнению мужчины, за смерть его дочери должны отвечать специалисты, занимающиеся оружием на съемочной площадке.
Сейчас глава семьи пытается оформить визы для въезда в США для жены Ольги и дочери Светланы, чтобы они могли поддержать мужа Галины и 9-летнего сына.
О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.
В отношении Болдуина не выдвинули обвинений.
Открытая церемония прощания с оператором прошла 23 октября. Организацией прощания с Галиной Хатчинс занялась Международная гильдия работников киноиндустрии. Она также собирает пожертвования для семьи погибшей.
Съемки вестерна с Алеком Болдуином остановили после убийства
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