Создатели фильма, на съемках которого погиб оператор, оштрафованы на 136 тыс долларов

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Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма, на съемках которого был случайно застрелен кинооператор, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ ведомства.

Как следует из материалов бюро, работодатель не предоставил рабочее место, свободное от распознаваемых опасностей, которые привели к смерти сотрудника. Таким образом, компания обязана выплатить ведомству 136 793 доллара в течение 15 дней.

Ранее правоохранительные органы США нашли боевые патроны на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс. В свою очередь, Болдуин предложил приглашать полицейских на все съемки фильмов с оружием. Голливудские кинооператоры уже высказывались о запрете огнестрельного оружия на съемках. Петицию подписали 214 человек.

В свою очередь, Болдуин подал иск против продюсеров фильма, чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки. Актер настаивает, что не несет ответственности за смерть оператора и требует возместить убытки. Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация.

