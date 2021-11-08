Алек Болдуин предложил приглашать полицию на все съемки фильмов с оружием

20:20
Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Американский актер Алек Болдуин предложил приглашать полицейских на все съемки фильмов с оружием. Об этом он сообщил на странице своего фонда поддержки работников искусства в Twitter.
"На любых съемках кино или сериала, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью", – написал актер.
Ранее голливудские кинооператоры уже высказывались о запрете огнестрельного оружия на съемках. Петицию подписали 214 человек.
Кинематографисты выступили с этой инициативой после того, как на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. О трагедии стало известно 22 октября.
Позже помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший револьвер Алеку Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках. По словам участника съемочной группы, он не удостоверился, что специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.
Голливудские кинооператоры потребовали запретить огнестрельное оружие на съемках
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