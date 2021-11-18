На Болдуина подали в суд из-за стрельбы, которой не было в сценарии

12:27
Фото: AP Photo/Alec Tabac/The Daily News via AP, Pool, File
Помощник режиссера фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл, на съемках которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора, подала в суд на актера, поскольку той стрельбы не было в сценарии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Митчелл утверждает, что в сцене должен был присутствовать лишь актер в окровавленной одежде, тянущий руку к кобуре с револьвером.
"В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", – сказала помощник режиссера фильма.
22 октября стало известно, что на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.
Позже помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший револьвер Алеку Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках.
По словам участника съемочной группы, он не удостоверился, что специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.
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