Болдуин подал иск против продюсеров фильма, на съемках которого погиб оператор

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Фото: ТАСС
Американский актер Алек Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма, во время работы над которым была застрелена оператор, сообщает Los Angeles Times.
Как уточняется, иск был подан для того, чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки.
Актер настаивает, что не несет ответственности за смерть оператора и требует возместить убытки. Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация.
Ранее правоохранительные органы США нашли боевые патроны на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс. В свою очередь, Болдуин предложил приглашать полицейских на все съемки фильмов с оружием. Голливудские кинооператоры уже высказывались о запрете огнестрельного оружия на съемках. Петицию подписали 214 человек.
"Историс": Алек Болдуин вернулся к работе после трагедии на съемочной площадке
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