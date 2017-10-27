"Тайны кино": "Три тополя на Плющихе"

Фильм "Три тополя на Плющихе" невозможно представить без песни на музыку Александры Пахмутовой "Нежность". Она была популярна и до выхода на экраны картины, но после – стала всенародно любимой. Правда, песня могла и не прозвучать в картине. Для исполнителей главных ролей Татьяны Дорониной и Олега Ефремова "Три тополя на Плющихе" была не первой и не последней совместной работой в кино. Однако именно в этом фильме они сыграли настоящую любовь. И именно с этого фильма началась долгая история взаимоотношений двух великих артистов.

Как режиссер Татьяна Лиознова уговорила Александру Пахмутову отдать в фильм песню "Нежность"? Какие отношения связывали Татьяну Доронину и Олега Ефремова? И почему, спустя годы после работы над фильмом "Три тополя на Плющихе", актеры навсегда прекратили общение? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".