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25 июня, 10:29

Город

Красношейную поганку заметили на Терлецких прудах в Москве

Фото: ТАСС/Imago

Красношейную поганку заметили у Терлецких прудов на востоке Москвы. Птица занесена в Красную книгу России, сообщается в канале МАХ столичных парков.

Поганку смог сфотографировать журналист газеты Metro.

"Никакого отношения к грибам и "поганости" птица не имеет. Так в старину называли это семейство птиц из-за специфического запаха и вкуса мяса, которое считалось непригодным в пищу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что птица почти не выходит на сушу. Ее ноги расположены далеко назад, поэтому по земле она передвигается неуклюже. Однако поганки обладают быстротой в воде.

Кроме того, поганка имеет ярко-красную радужку глаз, которая помогает ей лучше различать добычу под водой.

Ранее в Московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят. В зоосаде пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях.

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