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25 июня, 10:17

Происшествия

Два мирных жителя погибли в результате атак ВСУ на Брянскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя погибли и четверо ранены в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка", – написал врио губернатора в MAX.

Кроме того, пострадали мужчина в поселке Десятуха, а также мужчина и женщина в поселке Вишневом Климовского района. В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.

По данным, предоставленным ранее Минобороны РФ, всего силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов над Россией. В частности, беспилотники были уничтожены над Белгородской и Брянской областями, а также Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской и другими областями.

Помимо этого, были ликвидированы БПЛА над Московским регионом и Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.

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