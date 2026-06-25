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25 июня, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Это самый масштабный международный хакатон, проходящий в России. Участники разрабатывают новые продукты и сервисы по запросу органов исполнительной власти Москвы, отечественных ИТ-компаний и корпораций", – отметил он.

В этом году участникам предстоит поработать над 20 задачами, которые охватывают области искусственного интеллекта, автоматизации городских процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования, анализа больших данных, а также интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Победители получат по 1 миллиону рублей. Также они смогут внедрить свои разработки. Команды, занявшие второе и третье места, получат 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Заявки принимаются до 14 сентября на сайте хакатона. Участвовать могут специалисты из любой точки мира, в этом году к конкурсу допускаются лица от 16 лет.

Ранее мэр рассказал, что финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет осенью на площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр" в Москве. Он состоится в конце октября – начале ноября. В программу войдут около 50 компетенций в таких сферах, как строительство, образование, культура и многое другое.

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